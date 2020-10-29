Под Курском медведь перед смертью напал на сотрудницу зоопарка

На сотрудницу одного из частных зоопарков Фатежского района Курской области напал медведь, пишет РИА «Курск».

Как сообщается, 50-летняя женщина работала в зоопарке второй день. Во время рабочего дня она проходила мимо клетки со зверем. Хищник внезапно схватил ее за руку и начал тянуть. На помощь сотруднице подоспели несколько мужчин, которые палками сумели отбить ее у животного.

Владелец частного зоопарка Михаил Шевляков рассказал, что после инцидента медведь скончался прямо в вольере. Палка с острием осталась в вольере и зверь, заметавшись, напоролся на нее. Она пробила ему легкое, сообщил он.

Пострадавшую сотрудницу с серьезной травмой госпитализировали в Курскую областную больницу. По словам Шевлякова, в ее полномочия не входила уборка вольеров. Он отметил, что медведь, которого звали Балу, жил в зоопарке два года и вел себя спокойно.

Как передает РИА «Новости», следствие инициировало проверку по факту нападения животного.

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