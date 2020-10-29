Имам Ниццы назвал напавшего на прихожан Нотр-Дама варваром и убийцей

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Имам французской Ниццы Абделькадер Садуни заявил, что совершивший нападение в соборе Нотр-Дам мужчина — убийца и варвар, передает РИА «Новости».

«Кем бы он ни был, будь он молодым или пожилым, какого бы происхождения он ни был, это ничего не изменит. Он остается убийцей, преступником и варваром», — сказал Садуни.

По его словам, если нападавшим является молодой человек, то это «страшно».

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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