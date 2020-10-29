Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в столице стабилизировалась. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что в предыдущие недели динамика роста основных показателей по COVID-19 замедлилась почти в десять раз. По словам градоначальника, на текущей неделе были зафиксированы цифры, которые не превышают показателей прошлой недели.

«Это говорит о том, что резкой динамики и эскалации этого процесса нет, и он стабилизировался. И самое главное для нас сейчас — удержать эту планку», — сказал Собянин.

По последним данным, в Москве выявлено 413 928 случаев коронавируса, 303 831 человек излечился, 6 644 пациента скончались.

Всего в России проведено почти 60 млн тестов на выявление COVID-19, инфекцию за время пандемии обнаружили у 1,5 млн человек во всех регионах страны. Из этого числа выздоровели 1,1 млн пациентов, умерли 27,3 тыс. человек.

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