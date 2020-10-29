Задержаны еще несколько планировавших нападения во Франции мужчин

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Еще несколько мужчин, планировавших нападения во Франции, задержаны. Об этом сообщает местный телеканал LCI.

Как уточняется, один был перехвачен у вокзала в Лионе, другой — в Авиньоне. Первый задержанный собирался зайти в общественный транспорт с ножом, а второй набросился на полицейских с холодным оружием в руках. Он был ликвидирован на месте.

Ранее следователи установили личность напавшего на прихожан церкви в Ницце.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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