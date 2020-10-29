Напавший с ножом на прихожан в Ницце обезглавил одну из жертв

Мужчина, напавший с ножом на прихожан в соборе во французской Ницце, обезглавил одну из своих жертв. Об этом заявил мэр города Кристиан Эстрози в эфире телеканала BFM.

«Нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», — сказал Эстрози.

По его словам, один из погибших был христианским священником. Нападавший выкрикивал исламские религиозные лозунги.

Мэр также проинформировал горожан, что делом займется антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на людей около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Его задержала полиция. Жертвами нападения стали три человека. Количество раненых не уточняется.

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