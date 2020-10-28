Белоруссия возбудила 650 дел из-за беспорядков после выборов

Правоохранители возбудили больше 650 уголовных дел из-за ситуации после президентских выборов, заявил Генеральный прокурор Андрей Швед. Об этом пишет РИА «Новости».

«Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах», — сказал Швед.

Он подчеркнул, что около 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел направлены в суд. Генпрокурор добавил, что в стране идет война, которая в последние недели стала радикальной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Белоруссии назвал условие применения боевого оружия на протестах

— КГБ Белоруссии будет расследовать поджог здания ГАИ как терроризм

— В Белоруссии начались массовые отчисления студентов