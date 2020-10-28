Турция не намерена ограничивать международные поездки

Турция не планирует вводить комендантский час и ограничивать международные поездки. Об этом сообщает телеканал NTV.

«На данный момент на повестке дня пока нет планов по введению комендантского часа, а также мы не думаем об ограничении путешествий и поездок», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ пока не будет рекомендовать повторное закрытие границ из-за коронавируса.

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