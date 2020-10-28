В Москве вырос объем тестирования на коронавирус

В Москве охват тестированием на коронавирус в сутки в 4 раза превышает средний показатель по РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.

«Охват тестированием в сутки за последние два месяца вырос на 79% и 25 октября 2020 года составил 687,9 на 100 тыс. населения, что более чем в 4 раза превышает средний показатель тестирования по Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 409 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 300 тыс. человек, умерли 6,5 тыс.

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