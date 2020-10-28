Под Минском на железной дороге нашли муляж бомбы

В Белоруссии в Минской области на железной дороге нашли муляж бомбы, написала официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram.

«Под Смолевичами на железной дороге нашли муляж взрывного устройства», — написала Чемоданова.

Отмечается, что утром 28 октября рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоке. Позже мастер путей нашел возле рельсов два светящихся ящика с лампочками и проводами.

На место прибыли следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Они установили, что коробки являются муляжами, внутри лежали камни и брелок-фонарик.

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