Оперштаб назвал бесплатные препараты для москвичей с COVID-19

Москвичам с коронавирусом назначают и выдают бесплатно некоторые лекарственные препараты. Об этом сообщает опрештаб по борьбе с инфекцией.

Так, жители столицы могут бесплатно получить фавипиравир, риамиловир, гидроксихлорохин, азитромицин, ривароксабан, дабигатран, апиксабан, амоксициллин, клавулановую кислоту, левофлоксацин и парацетамол.

В оперштабе уточнили, что врач назначает и выдает пациенту лекарства в зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 409 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 300 тыс. человек, умерли 6,5 тыс.

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