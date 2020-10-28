Школьники 6-11 классов в Москве продолжат учиться дистанционно со 2 по 8 ноября

В период со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов учебных заведений Москвы продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщил мэр столицы в своем блоге.

Он отметил, что в первую очередь необходимо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости учащихся, а она сократилась за последние недели почти в два раза.

Глава города также напомнил, что предстоящая рабочая неделя (2-8 ноября) является неполной — 4 ноября, в День народного единства, будет выходной.

«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — уточнил градоначальник.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в общей сложности в российской столице выявлено 409 022 случая заражения коронавирусом (3 670 за последние сутки). От инфекции скончались 6 578 человек (75 — за минувшие сутки), при этом вылечился 300 051 пациент (3 577 за последние сутки).

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