На жителя Удмуртии завели дело из-за отрицания уничтожения евреев в ВОВ

В отношении жителя Ижевска возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публикации в соцсетях данных, отрицающих массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что в совершении преступления подозревается ранее судимый 57-летний мужчина.

По информации следствия, в 2019 году он опубликовал в одной из соцсетей материалы, отрицающие преследование и массовое уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны, а также одобряющие насилие нацистов и мировоззрение идеологов нацизма.

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