В Ростовской области загорелся цех по переработке пера

В городе Шахты Ростовской области загорелся цех по переработке пера. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Сообщение о возгорании на предприятии поступило в 6.50 по мск. На тушение были направлены более 50 человек и 17 единиц техники.

«Горит цех по переработке пера. В 07.42 объявлен ранг пожара №3. Предварительная площадь — 300 квадратных метров», — сообщили пожарные.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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