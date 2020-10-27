Специалисты назвали самое доступное средство для профилактики коронавируса
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Самое доступное средство для профилактики коронавируса — поваренная соль. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на сборник «Временных методических рекомендаций» Минздрава.
Отмечается, что солевой раствор снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний.
Кроме того в соли содержится селен, мощный антиоксидант, а также цинк и витамин D.
Подчеркивается, что особенно полезна соль, добыватая на оренбургском Соль-Илецком месторождении. В килограмме этого продукта присутствует 17 микрограммов селена.
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