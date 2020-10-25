МВД Белоруссии сообщает о попытках нападения на силовиков на протестах в Минске

МВД Белоруссии зафиксировало попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных выступлений в Минске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

Для сдерживания протестующих было принято решение о задержаниях и применении спецсредств, добавила Чемоданова. По ее словам, задержания проходили в разных точках Белоруссии, точное число задержанных будет известно к утру 26 октября.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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