Взрывы светошумовых гранат слышны на подступах к резиденции Лукашенко в Минске

Взрывы светошумовых гранат слышны на месте встречи протестующих и силовиков недалеко от резиденции президента Белоруссии в Минске, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, на ведущей к Дворцу Независимости улице Орловская раздалось около десяти взрывов.

Ранее сообщалось, что протестующие свернули на Орловскую и движутся в сторону резиденции главы государства.

25 октября истекает срок «народного ультиматума», который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, а также прекращение «насилия на улицах».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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