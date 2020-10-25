Поврежденный взрывом в Азовском море танкер отбуксирован на стоянку

Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер «Генерал Ази Асланов» отбуксирован на стоянку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Уточняется, что танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ».

Там его осмотрят специалисты.

Буксировка прошла в штатном режиме.

Взрыв на танкере в Азовском море в устье Керченского пролива произошел 24 октября. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время ведутся их поиски. Еще 10 спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным, взорвались пары нефтепродуктов. Взрывом была повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена.

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