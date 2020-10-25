При пожаре в жилом доме в Мексике погибли пятеро детей

В ходе пожара в жилом доме в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния погибли пятеро детей. Об этом сообщил у себя в Twitter губернатор штата Карлос Мендоса Дэвис.

«Я глубоко тронут. Мать детей борется за свою жизнь», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор пообещал оказать всю поддержку отцу семейства.

Причина возгорания, в котором погибли дети, пока не известна.

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