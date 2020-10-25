Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье выросла вдвое почти за месяц

Суточная заболеваемость коронавирусом в Приморье в два раза превысила показатели начала октября. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По данным регионального правительства, 25 октября было зафиксировано еще 167 зараженных.

«Еще в начале октября это значение колебалось от 70 до 80 случаев. Темп прироста заболеваемости на сегодняшний день составляет 1,19%», — говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано 14 253 случаев заражения коронавирусом. Скончались 143 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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