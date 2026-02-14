Художники потребуют от российского бренда миллион за плагиат

Художники Антонова и Алибеков заподозрили бренд «Твое» в заимствовании их работ

Российские художники Яна Антонова и Максим Алибеков заподозрили отечественный бренд «Твое» в заимствовании стиля их работ. Об этом сообщает проект «Shot Проверка».

В конце января бренд «Твое» презентовал коллекцию Russian Vibes, вдохновленную русской культурой.

Яне Антоновой одна из футболок — с девушкой, наличниками и котом — напомнила ее работу, созданную в коллаборации с другим брендом в 2023 году. Максим Алибеков, в свою очередь, нашел один из принтов схожим со своей работой «Коды России» — стилизованным триколором, созданным в начале июня 2025 года.

Дизайнеры планируют направить досудебные претензии компании. Алибеков просит восстановить авторство, а Антонова намерена потребовать у компании убрать коллекцию из продажи и компенсировать материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

Представители бренда пока не комментировали претензии авторов.

