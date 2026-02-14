Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Художники потребуют от российского бренда миллион за плагиат

Художники Антонова и Алибеков заподозрили бренд «Твое» в заимствовании их работ
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

Российские художники Яна Антонова и Максим Алибеков заподозрили отечественный бренд «Твое» в заимствовании стиля их работ. Об этом сообщает проект «Shot Проверка».

В конце января бренд «Твое» презентовал коллекцию Russian Vibes, вдохновленную русской культурой.

Яне Антоновой одна из футболок — с девушкой, наличниками и котом — напомнила ее работу, созданную в коллаборации с другим брендом в 2023 году. Максим Алибеков, в свою очередь, нашел один из принтов схожим со своей работой «Коды России» — стилизованным триколором, созданным в начале июня 2025 года.

Дизайнеры планируют направить досудебные претензии компании. Алибеков просит восстановить авторство, а Антонова намерена потребовать у компании убрать коллекцию из продажи и компенсировать материальный ущерб в размере более 1 млн рублей.

Представители бренда пока не комментировали претензии авторов.

В январе Расторгуев ответил на плагиат его песни Бейонсе.

Ранее Инстасамку обвинили в плагиате Бейонсе.
 
Теперь вы знаете
Что посмотреть на выходных: 50 недооцененных фильмов XXI века от драмы до ужасов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!