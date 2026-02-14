Размер шрифта
Додон рассказал о планах Киева и Санду по давлению на Приднестровье

Додон: Киев предлагал Санду силой решить вопрос Приднестровья
Алексей Майшев/РИА Новости

Весной 2022 года Киев и президент Молдавии Майя Санду вели переговоры о способах оказания давления на Приднестровье. Об этом заявил экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в интервью РИА Новости.

«Весной 2022 года, по моей информации, обсуждались варианты давления на Приднестровье. Украинская сторона тогда рассматривала возможность участия, если бы Молдова сама обратилась с такой просьбой», — сказал политик.

По его словам, молдавское руководство в конечном итоге не поддержало эту инициативу.

Додон подчеркнул, что данный факт демонстрирует, насколько рискованными могли быть подобные действия для обеспечения безопасности во всем регионе.

Приднестровье, где в настоящее время проводится миротворческая миссия с участием российских военнослужащих, фактически стало неподконтрольным Кишиневу в начале 1990-х годов. Несмотря на многочисленные переговоры, проводимые в различных форматах, включая участие России, Украины и ОБСЕ, политическое урегулирование конфликта до сих пор не достигнуто.

Ранее Игорь Додон обвинял президента Санду в энергетическом кризисе из-за отказа закупать дешевое электричество у МГРЭС.
 
