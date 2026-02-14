ЛДПР учредила клуб футурологов имени Жириновского

Партия ЛДПР учредила «Клуб Футурологов», который объединил ведущих прогнозистов и специалистов по стратегическому анализу из разных стран мира. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Лидер партии и депутат Госдумы Леонид Слуцкий открыл клуб 13 февраля 2026 года — в день рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который запомнился своими прогнозами, отметили в пресс-службе. Открывая новую площадку, Слуцкий назвал футурологию «важнейшим инструментом национальной безопасности», который позволит «не только планировать будущее, но и добиваться желаемых целей, формируя собственную повестку». По словам депутата, эксперты клуба «на системной основе» будут разрабатывать сценарии развития России. А собираться участники смогут «не раз в год, а значительно чаще», предположил политик.

«Я в данном случае не призываю копировать западные клубы, а предлагаю посмотреть на нашу школу прогнозирования и анализа, которая опирается на наш опыт, на нашу, если угодно, цивилизационную логику, на здравую оценку сегодняшних глобальных процессов и глобальных рисков. Я назвал бы это площадкой прогнозов имени Жириновского», — отметил Слуцкий.

Политик добавил, что партия сможет пригласить в клуб тех, кто «думает о будущем», а также умеет давать «в большей или меньше степени точные оценки и прогнозы». Слуцкий уверен, что площадка поможет экспертам видеть текущие «тренды и векторы», анализировать демографию, экономику, военные конфликты и культурные сдвиги, а также вовремя предлагать решения текущих проблем.

Пресс-служба партии сообщила, что в ходе первой дискуссии участники клуба назвали вопросы низкой демографии, миграции и экономики ключевыми проблемами, стоящими перед Россией и требующими решения путем прогнозирования. Один из участников клуба, независимый журналист и политический аналитик Джон Вароли, предсказал, что экономический кризис в странах Запада приведет к тому, что Россия станет привлекательной страной для жизни в глазах международного сообщества.

В феврале ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что в прогнозах Владимира Жириновского был «элемент преувеличения», однако они стали явью. Какие предсказания Жириновского сбылись, можно прочитать здесь.

Ранее в сети вспомнили пророчество Жириновского про Трампа, Венесуэлу и Украину.