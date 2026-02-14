Размер шрифта
Прокат Гуменника на Олимпиаде назвали чистейшим

Фигурист Ковтун назвал прокат Гуменника на Олимпиаде чистейшим
Fabrizio Bensch/Reuters

Призер чемпионатов Европы российский фигурист Максим Ковтун заявил, что Петр Гуменник безупречно исполнил произвольную программу на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Сразу сказал, что Гуменнику очень сильно придержали оценки. Понятное дело, есть контраргумент, что нет рейтинга. Но все же понимают, почему его нет. Человек выходит, спокойно справляется со всем, делает чистейший прокат», — сказал Ковтун.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Мужской личный турнир на Олимпийских играх сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Гуменника на ОИ судили откровенно несправедливо.
 
