Зеленский объяснил, почему гарантии безопасности нужны Украине до мирной сделки

Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что республике нужны гарантии безопасности до соглашения о мирном урегулировании конфликта с Россией.

Глава государства объяснил, что они дадут ответ на вопрос, как долго на Украине не будет военных действий.

«Мы надеемся, что президент [США Дональд] Трамп услышит нас. Мы надеемся, что конгресс услышит нас», — сказал украинский лидер.

До этого США усилили давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу и проведения президентских выборов до 15 мая 2026 года. По данным источников The New York Times, в случае отказа Вашингтон может выйти из переговоров, тогда как Киев требует гарантий безопасности. Чего на самом деле хотят в США, как на это реагируют на Украине и что о переговорах говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 13 по 15 февраля. С 1963 года политики, военные, бизнесмены, представители неправительственных организаций и эксперты из разных областей в рамках этого мероприятия обсуждают актуальные вопросы безопасности вне дипломатических и протокольных рамок. В 2026-м в конференции участвуют более 1 тыс. человек из 115 стран.

