В московском вузе частично обрушился потолок

РИА: потолок частично обрушился в аудитории РЭУ имени Плеханова в Москве
Алексей Майшев/РИА Новости

Частичное повреждение подвесного потолка произошло в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Предварительная причина — резкий перепад температуры воздуха в Москве. Занятия в данной аудитории не проводятся», — отмечается в сообщении.

В вузе уточнили, что никто не пострадал, угрозы для педагогов и студентов в других частях здания нет. Остальные аудитории продолжают работать.

Специалисты уже осмотрели помещение и приступили к ремонту, добавили в пресс-службе.

21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра на площади 600 квадратных метров. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, однако медики не сумели спасти его. Обрушение самовольно построенного объекта произошло из-за скопившегося на крыше снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее потолок рухнул в туалете квартиры в Уфе и чудом не пришиб подростка.
 
