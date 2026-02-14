Зеленский высказался о лишнем весе Орбана

Зеленский: Орбан растит живот, а не армию для борьбы с российскими танками

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе комментарии в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщило издание Il Sole 24 Ore.

По словам Зеленского, «благодаря стойкости украинских военных, удерживающих линию фронта, существуют независимые Польша и страны Балтии, а Молдавия и Румыния имеют возможность жить вне диктатуры». Он также иронично заметил, что Орбану «проще сосредоточиться на наращивании живота, чем на усилении армии».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — заявил он в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Данное высказывание стало ответом на критическое замечание Орбана, который ранее сравнил стремление Украины к вступлению в Европейский союз с ездой на лошади «задом наперед».

Ранее политолог объяснил оскорбительные высказывания Зеленского об Орбане.