Посол РФ рассказал, знала ли Россия об ударах США по Венесуэле

Посол Мелик-Багдасаров: США не уведомляли Россию перед ударами по Венесуэле

США не ставили Россию в известность о готовящихся ударах по Венесуэле, заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат сообщил, что от Вашингтона не поступало никаких уведомлений, но позиция Москвы по поводу дестабилизирующих действий американской стороны в Латинской Америке и Карибском бассейне была известна до 3 января.

«Варварский ракетно-бомбовый удар США в Венесуэле... — хладнокровно спланированная военная агрессия по отношению к суверенному государству и не имеет оправдания. Действия Вашингтона в Венесуэле являются грубым нарушением норм международного права, прежде всего Устава ООН», — подчеркнул посол.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались и авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра.

После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее США запретили России операции с нефтью Венесуэлы.