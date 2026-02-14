Размер шрифта
Морж Миша поздравил воздушным поцелуем моржиху Лору с Днем влюбленных

Морж Миша из Владивостока поздравил воздушным поцелуем подругу из Москвы

В День всех влюбленных морж Миша из Приморского океанариума во Владивостоке передал романтическое поздравление моржихе Лоре из Москвариума. Кадры публикует Москвариум.

На видео Миша исполняет для избранницы танец, прихлопывая ластами, пускает фонтан из воды и посылает фирменный воздушный поцелуй.

Без подарка также не обошлось: Лора получила свое любимое угощение — красную икру в форме сердца.

До этого сообщалось, что большинство россиян планируют подарить партнерам на День всех влюбленных полезные презенты. Такой ответ дали 37% опрошенных. При этом 30% россиян выбирают совместный поход в ресторан, кино или на концерт, 27% – конфеты и валентинки. Каждый четвертый планирует дарить предметы интерьера, посуду или мягкие игрушки.

Отдельный тренд — подарки своими руками: их планируют преподнести 11% опрошенных, причем женщины проявляют творческий подход в три раза чаще мужчин.

Согласно опросу, 38% респондентов не ждут подарка в этот день, так как не считают его праздничным. Для 29% важнее знак внимания, чем серьезный подарок.

Ранее психолог рассказал, как пережить День всех влюбленных в одиночестве.
 
