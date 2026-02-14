В Тамбовской области при обрушении козырька больницы погиб человек

СК возбудил дело после гибели мужчины при обрушение навеса больницы в Котовске

Правоохранители возбудили уголовное дело о халатности по факту гибели мужчины при обрушении навеса больницы в городе Котовске. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Тамбовской области.

По его данным, мужчина 1955 года рождения погиб в результате обрушения входного козырька хирургического отделения больницы из-за большого скопления снега.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 293 УК РФ, планируется дать правовую оценку действиям (бездействию) лиц, которые отвечали за своевременную очистку зданий больницы от снега.

14 февраля Telegram-канал 112 написал, что в Котовске на улице Советской рухнул навес у входа в хирургическое отделение больницы. Отмечалось, что под завалами могут находиться четыре человека и два автомобиля.

До этого в аудитории одного из старых корпусов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова произошло частичное обрушение подвесного потолка. По предварительным данным, причиной случившегося стал резкий перепад температуры воздуха в Москве.

Ранее потолок рухнул в туалете квартиры в Уфе и чудом не пришиб подростка.