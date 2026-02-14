Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Мужчину, прятавшегося от полицейских под диваном, выдала его собака

Варшавяк прятался от полиции под диваном, но был обнаружен из-за длинных ног
wola.policja.gov.pl

Поляк не платил алименты и спрятался от полицейских под диваном, но безуспешно. Об этом сообщает полиция Варшавы.

Правоохранители разыскивали жителя варшавского района Воля за неуплату алиментов. Исполняя ордер на арест, они пришли к нему домой, но сначала им, несмотря на неоднократные стуки в дверь, никто не ответил.

Затем дверь все же открыла женщина, которая заверила, что 44-летнего хозяина квартиры на месте нет. Тем не менее детективы зашли в комнату и начали обыск.

Их заинтересовало поведение хозяйского пса. Он неподвижно сидел и пристально смотрел на разложенный диван-кровать, из-под которого торчали мужские ноги. В итоге полицейские задержали их обладателя и отправили его в следственный изолятор.

Ранее в Кузбассе мужчина закопал машину в снегу, чтобы ее не отобрали за долги.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!