Мужчину, прятавшегося от полицейских под диваном, выдала его собака

Варшавяк прятался от полиции под диваном, но был обнаружен из-за длинных ног

Поляк не платил алименты и спрятался от полицейских под диваном, но безуспешно. Об этом сообщает полиция Варшавы.

Правоохранители разыскивали жителя варшавского района Воля за неуплату алиментов. Исполняя ордер на арест, они пришли к нему домой, но сначала им, несмотря на неоднократные стуки в дверь, никто не ответил.

Затем дверь все же открыла женщина, которая заверила, что 44-летнего хозяина квартиры на месте нет. Тем не менее детективы зашли в комнату и начали обыск.

Их заинтересовало поведение хозяйского пса. Он неподвижно сидел и пристально смотрел на разложенный диван-кровать, из-под которого торчали мужские ноги. В итоге полицейские задержали их обладателя и отправили его в следственный изолятор.

