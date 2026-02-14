В Минобороны предложили изменить порядок расчета стажа участникам СВО

В Минобороны предложили засчитывать день за три для для тех, кто служит на СВО

Минобороны России выступило с предложением изменить порядок расчета стажа для участников спецоперации и засчитывать день службы на СВО за три дня работы или госслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа ведомства.

Уточняется, что изменения будут внесены в в пункт 3 статьи 10 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

«Период участия военнослужащих в специальной военной операции засчитывается в стаж государственной службы государственного служащего, в стаж работы по специальности и в общий трудовой стаж из расчета один день военной службы за три дня работы», — говорится в проекте документа.

До этого депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о дополнительных льготах участникам СВО и их родным.

Первый законопроект предусматривает внеочередную выдачу жилья особой категории сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии (имеющим специальные звания полиции), которые воспитывают ребенка-инвалида с детства.

Второй законопроект предоставляет двум членам семьи или близким родственникам участника СВО право бесплатного проезда до госпиталя или другого медицинского учреждения и обратно.



Ранее в Подмосковье рассказали о региональных мерах поддержки участников СВО.