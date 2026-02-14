Вассерман рассказал о конфликте с Алаудиновым и Вершининым

Когда человек переходит на оскорбления, то таким образом он признает, что не имеет содержательных доводов, на это не стоит обижаться. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал публикации главы спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и публициста Льва Вершинина, сделанные в его адрес.

«Обижаться на оскорбления нет смысла вообще. Потому что если человек переходит к оскорблениям, он тем сам признает, что содержательных доводов у него нет» — сказал депутат.

Он выразил мнение, что «некоторые деятели» на самом деле завербованы спецслужбами Украины для того, чтобы убеждать россиян, что» все пропало». Вассерман рассказал, что ранее обращался к Алаудинову с сообщением, что некоторые люди, которые утверждают, что тесно с ним сотрудничают, ведут себя неадекватно. Вассерман также отметил, что просил генерал-лейтенанта подтвердить или опровергнуть связь с этими людьми, на что Алаудинов «высказался весьма резко».

Говоря же о конфликте с Вершининым, Вассерман заявил, что долгое время находился с ним в дружеских отношениях и был весьма близок в политических взглядах, однако постепенно их точки зрения разошлись. По мнению депутата, Вершинин «мог подпасть под обаяние» тех, кто ранее высказывался «в пользу террористической организации Украина, а потом вдруг резко начал рассказывать, что он против нее».

Накануне Алаудинов опубликовал в своем блоге пост из канала скрипача и военного волонтера Петра Лундстрема, который назвал Вассермана «сильно покусанным» за слова о «засланных казачках» в среде военных блогеров. Публицист Вершинин также иронично прокомментировал видео с интервью Вассермана, отметив, что «не дай бог дожить до такого».

Ранее Алаудинов ответил словами «спрашивалка не выросла» на заявление Вассермана по поводу его деятельности.