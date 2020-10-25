СМИ опубликовали переговоры экипажа взорвавшегося российского танкера

Телеканал «Звезда» опубликовал переговоры экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами.

«Произошел взрыв второго и первого танков. Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа», — говорится в сообщении.

Согласно переговорам, танкер следовал из нейтральных вод в порт Ростова. Из-за взрыва судно потеряло ход и управление.

«Главный двигатель не в работе, полная потеря управления», — сообщил член экипажа танкера.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются. Танкер буксируют на якорную стоянку.

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