Тонущий в Азовском море танкер буксируют на якорную стоянку

Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», тонущий в Азовском море после взрыва, буксируют на якорную стоянку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Судно «Меркурий» взяло на буксир танкер, они начали движение в район якорной стоянки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв. По последним данным, спасены 10 членов экипажа, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще трое человек оказались за бортом, их поиски продолжаются.

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