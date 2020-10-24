От коронавируса излечились еще 2 639 пациентов в Москве

В Москве от коронавируса SARS-CoV-2 излечились еще свыше 2,5 тысяч человек за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Там уточнили, что всего повторный отрицательный анализ на COVID-19 получили 2 639 пациентов. Общее число вылечившихся в столице достигло 287 910 случаев.

Всего в России зафиксировано свыше 1,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом в стране излечившимися числятся более 1,1 млн граждан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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