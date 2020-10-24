В Москве в субботу ожидается до +12°С

В Москве в субботу, 24 октября, ожидается до +12°С, переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +10...+12°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от +5...+7°С. Ветер будет западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 742 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.