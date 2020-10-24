В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и четверо детей

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В частном доме в Намском районе Якутии случился пожар, в результате чего погибли женщина и четверо детей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл.

«Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

Сейчас дознаватели МЧС, сотрудники Следственного комитета и МВД осуществляют проверку.

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