В Якутии при пожаре в частном доме погибли женщина и четверо детей
Антон Демидов
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В частном доме в Намском районе Якутии случился пожар, в результате чего погибли женщина и четверо детей, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл.
«Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей», — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.
Сейчас дознаватели МЧС, сотрудники Следственного комитета и МВД осуществляют проверку.
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