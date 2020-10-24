Эксперт объяснил, что нужно делать при подозрении у себя COVID-19

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал, что если у вас были обнаружены симптомы ОРВИ или вы контактировали с больным коронавирусом, или с кем-то, у кого был контакт, то можно заподозрить заболевание и у себя, передает агентство «Прайм».

По его словам, в таком случае сразу необходимо ограничить контакты с окружающими людьми. Однако не нужно вызывать бригаду «скорой помощи» при малейшем подозрении, указал эксперт.

«Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В «скорую» нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается», — сказал Мохамед Али.

Он отметил, что в случае необходимости участковый врач назначит анализы, либо выпишет необходимые направления. После этого можно будет попросить тестирование на коронавирусную инфекцию нового типа с приездом врача на дом, без похода в поликлинику, советует специалист.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 42 млн заболевших, более 1,1 млн пациентов умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без теста: врачи назвали главную ошибку заболевших COVID-19

— Усталость и волдыри: врачи предупредили о новых симптомах COVID-19

— ВОЗ предупредила о возможном росте смертности из-за COVID-19