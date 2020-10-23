В США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ

В Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) заявили, что российские аппараты ИВЛ, отправленные в США, были утилизированы из-за отсутствия разрешений, сообщает РИА «Новости».

У аппаратов ИВЛ из РФ не было необходимой сертификации: либо разрешение 510(k), либо допуска в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП).

«Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k)», — сказал представитель ведомства.

В начале апреля российские власти направили в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме 45 аппаратов ИВЛ, американцам передали 15 тыс. респираторов и 1 млн медицинских масок.

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