Попова: коронавирусом могут заразиться люди любого возраста
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что инфицированию коронавирусом подвержены люди всех возрастных категорий, передает РИА «Новости».
В связи с этим, необходимо, чтобы все россияне вне зависимости от возраста соблюдали санитарные правила.
«Для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — отметила глава ведомства.
Она подчеркнула, что эти меры являются действенными и эффективными в борьбе с распространением вируса.
По последним данным, в России зафиксировано 1,48 млн случаев инфицирования, выздоровели более 1,12 млн пациентов, скончались 25,5 тыс.
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