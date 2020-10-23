Попова: коронавирусом могут заразиться люди любого возраста

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что инфицированию коронавирусом подвержены люди всех возрастных категорий, передает РИА «Новости».

В связи с этим, необходимо, чтобы все россияне вне зависимости от возраста соблюдали санитарные правила.

«Для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — отметила глава ведомства.

Она подчеркнула, что эти меры являются действенными и эффективными в борьбе с распространением вируса.

По последним данным, в России зафиксировано 1,48 млн случаев инфицирования, выздоровели более 1,12 млн пациентов, скончались 25,5 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог спрогнозировал сроки выхода РФ на плато по COVID-19

— Выпадение волос может стать последствием коронавируса

— Депутат Госдумы придумал, как заставить россиян носить маски