Уголовное дело завели на блогера, избившего девушку в прямом эфире

На блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, завели уголовное дело после избиения девушки в прямом эфире, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Находясь на вечеринке в «Москва-Сити» Бурим несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом об стол, транслируя это в прямом эфире в YouTube.

Медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, утверждает источник.

По его данным, 22 октября Бурима допросили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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