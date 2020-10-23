Уголовное дело завели на блогера, избившего девушку в прямом эфире
Бернст Ю.
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На блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, завели уголовное дело после избиения девушки в прямом эфире, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Находясь на вечеринке в «Москва-Сити» Бурим несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом об стол, транслируя это в прямом эфире в YouTube.
Медэкспертиза показала, что девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, утверждает источник.
По его данным, 22 октября Бурима допросили. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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