В Москве за сутки подтвердились 5 478 случаев заражений коронавирусом, пишет оперштаб.

22 октября выявили 4 413 случаев, 21 октября — 4 389, 20 октября — 4 999. Всего в столице заразились 386 908, выздоровел 285 271, умерли 6 249 человек.

В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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