В РФ установлен новый рекорд по суточному числу заражений COVID-19
За минувшие сутки в России выявлено 17 340 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Уточняется, что из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.
За сутки скончались от COVID-19 283 человека, выздоровели — 11 263.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, более 1,1 млн пациентов умерли.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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