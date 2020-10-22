Полиция ищет жителя Чебоксар, который жарил сосиски на вечном огне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.

«Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершен акт вандализма. Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя», — заявили в полиции.

Прокуратура также начала проверку по факту инцидента: устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего.

Ранее в сети появилось видео, где молодой человек со смехом жарит сосиски в пламени Вечного огня у мемориала воинской славы в Чебоксарах.

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