Пожилых заложников выпустили из захваченного здания банка в Зугдиди

Пожилым людям позволили покинуть филиал банка в грузинском Зугдиди, где ранее произошел захват заложников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в банке находятся два преступника, они несколько раз выстрелили. Злоумышленники заставили заложников сесть на колени.

Известно, что один из заложников успел нажать на кнопку SOS, благодаря чему на место инцидента прибыли полицейские. Ряд заложников также сумели покинуть здание через крышу и пожарную лестницу.

Ранее сообщалось, что захватчик вооружен гранатой и автоматом, свои требования он пока не предъявлял. На месте работают полиция и спецназ.

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