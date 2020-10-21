Преступное сообщество по продаже поддельных сигарет выявлено в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали лидеров и участников преступного сообщества по продаже поддельных сигарет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация проводилась в Ярославской области, указано в сообщении. Отмечается, что за два года деятельности члены сообщества продали поддельной продукции на более чем 300 млн рублей.

В ходе операции у участников группировки изъяли около 1 млн пачек поддельных сигарет общей стоимостью более 30 млн рублей, денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на сумму более 20 млн рублей, а также финансовую документацию, подтверждающую незаконные операции, отметили в ЦОС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рост в 10 раз: продавцы нелегальных сигарет перебираются в Instagram

— В Кургане полиция изъяла у мужчины 6,5 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизами

— Белорусские контрабандные сигареты нашли в большинстве регионов РФ