В Москве врачи вылечили еще 2365 пациентов от коронавируса

В Москве от коронавирусной инфекции избавились еще 2365 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

С начала пандемии количество выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 279 973.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от болезни в общей сложности 24 635 человек, при этом выздоровели 1 085 608 пациентов.

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