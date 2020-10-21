В Новосибирской области вводят двухнедельные каникулы в школах из-за пандемии

В Новосибирской области с целью предотвращения распространения коронавируса ввели двухнедельные каникулы в школах, с 26 октября по 9 ноября. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Кроме того, на дистанционную форму обучения будут переведены первые курсы учреждений среднего профессионального образования.

Также будет ограничена работа организаций общественного питания и ночных клубов в регионе.

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