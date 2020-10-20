Три корпуса МГТУ имени Баумана закроют на дезинфекцию

Три корпуса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана закроют на дезинфекцию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.

«Роспотребнадзор вынес замечания по 3 корпусам из 24 зданий университета. Корпуса будут закрыты и будет проведена полная дезинфекция сооружений. В пятницу планируется проведение контрольных мероприятий Роспотребнадзора и в понедельник возобновление работы всех корпусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 30 тыс. студентов и сотрудников университета коронавирусом заразились 75 человек.

Как сообщалось, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана закрыли на карантин из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МГТУ имени Баумана закрыли из-за роста заболеваемости COVID-19 среди студентов