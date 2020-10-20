Российские власти не планируют вводить новый локдаун из-за COVID-19

Власти РФ не рассматривают возможность повторно ввести локдаун на территории страны из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».

«Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна», — сказал он в ходе встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

Как сообщалось, в проекте бюджета на 2021 год не закладывается второй жесткий локдаун для бизнеса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр прогнозирует рост экономики на 3% после обвала в этом году почти на 4%. Но председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал готовящийся бюджет нереалистичным, поскольку в нем не просчитаны последствия пандемии и не хватает стимулирующих мер.

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